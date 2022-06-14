ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى «الكابيتول» في مطلع العام الماضي، واصفا أعمالها بـ«المهزلة القضائية».

جاء ذلك في بيان من 12 صفحة كرر فيه مزاعمه بأن خسارته انتخابات الرئاسة العام 2020 «كانت نتيجة عمليات تزوير»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتب ترامب في بيانه أن «هذه المهزلة (...) هي محاولة وقحة لصرف انتباه الجمهور عن الحقيقة (...) وهي أن الأميركيين جاءوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في السادس من يناير العاك 2021 لمحاسبة ممثليهم عن المؤشرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات»، في اتهام لا ينفك الملياردير الجمهوري يكرره، رغم الأدلة التي تثبت عكس ذلك.