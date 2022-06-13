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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيردون «سريعا» على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 09:18 مساء
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيردون «سريعا» على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية
شاشة تلفاز تظهر لقطة من الأرشيف لاختبار صاروخي كوري شمالي في سول. (أ ف ب)
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توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، بأن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها مستعدة لتعديل وضعها النووي وسترد سريعًا إذا مضت كوريا الشمالية قدمًا في إجراء اختبار نووي.

وقال بلينكن للصحفيين: «نحن على اتصال وثيق للغاية مع حلفائنا المقربين وشركائنا بدءًا من جمهورية كوريا (أي كوريا الجنوبية) واليابان وغيرهما لنتمكن من الرد سريعًا في حال مضى الكوريون الشماليون قدمًا في إجراء اختبار من هذا النوع»، بحسب «فرانس برس».

كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية، بعد أيام على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيستخدم «القوة ضد القوة» للدفاع عن سيادة بلاده.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما يعتقد أنها «نيران مدفعية كورية شمالية»، صباح أمس الأحد، وذكرت الهيئة أن سول مستعدة دومًا لرد فعل عسكري حازم بالتعاون مع حليفها الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

وعادة ما تعلن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أي تجارب أسلحة ناجحة في غضون 24 ساعة، غير أنها لم تشر إلى إطلاق صواريخ يوم الأحد، أو إلى أي عمليات إطلاق صاروخية حديثة.

الرد بهدوء وحزم
وعقد مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة في كوريا الجنوبية اجتماعًا، مساء الأحد، للبحث في إطلاق القذائف المدفعية تلك، وإعادة التشديد على موقف سول المتمثل بـ«الرد بهدوء وحزم» على استفزازات بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وأشارت الرئاسة إلى أن القذائف المدفعية التي أُطلقت صباح الأحد كانت من النوع «التقليدي» وارتفاعها منخفض نسبيًا وقصيرة المدى.

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