الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل لجمع خمسة ملايين دولار لمنع تسرب نفطي قبالة اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

تطلق الأمم المتحدة حملة تمويل جماعي لجمع خمسة ملايين دولار للمساعدة في دعم عملية لمنع تسرب نفطي محتمل من ناقلة النفط «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن.

وسيتم البدء بقبول التبرعات، الثلاثاء، بحسب ما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في لقاء صحفي الإثنين، بحسب «فرانس برس».

وقال غريسلي: «نأمل في جمع خمسة ملايين دولار في نهاية يونيو الجاري»، مشيرًا إلى أن هذا هدف «طموح» للحملة. وكتب غريسلي في تغريدة على «تويتر»: «نحن بحاجة ماسة إلى الأموال لبدء عملية الطوارئ قبل فوات الأوان».

عشرة ملايين دولار للمساعدة في تمويل العملية

وكانت السعودية تعهدت، الأحد، بتقديم عشرة ملايين دولار للمساعدة في تمويل العملية. ويضاف مبلغ التعهد السعودي إلى 33 مليون دولار تعهدت دول مانحة بتقديمها الشهر الماضي خلال مؤتمر مانحين نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرب النفطي الكارثي.

لكن هذه المبالغ لا تزال بعيدة عن الهدف المنشود بجمع 80 مليون دولار لنقل 1.1 مليون برميل من «صافر» إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء موقت قبل وقوع كارثة إنسانية وبيئية.

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وستكلف العملية بأكملها 144 مليون دولار في المجموع وستشمل جعل الناقلة المتهالكة آمنة تمامًا. و«صافر» التي صنعت قبل 45 عامًا وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.

منظمة «غرينبيس» تحض جامعة الدول العربية

وتأتي المساهمة السعودية بعد أربعة أيام من حض منظمة «غرينبيس» جامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ الخزان العائم.

ويحذر دعاة حماية البيئة من أن التمويل المطلوب لتنفيذ العملية هو مبلغ زهيد مقارنة بـ20 مليار دولار قد يكلفها تنظيف تسرب نفطي في مياه البحر الأحمر. وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن العملية يجب أن تنتهي بحلول نهاية سبتمبر لتجنب «الرياح المضطربة» التي تشتد في هذا الوقت من العام.

ولم تخضع الناقلة لأي صيانة منذ 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. وقالت الأمم المتحدة إنها تحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت في كارثة «إكسون فالديز» العام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم التي لوثت مياه ألاسكا.