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أوكرانيا: خسرنا «ربع الأراضي الصالحة للزراعة» بسبب الغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 07:18 مساء
أوكرانيا: خسرنا «ربع الأراضي الصالحة للزراعة» بسبب الغزو الروسي
حصاد القمح. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين أن أوكرانيا خسرت ربع أراضيها الصالحة للزراعة بسبب الاحتلال الروسي لمناطق معينة في الجنوب والشرق دون أن يشكل ذلك «تهديدًا للأمن الغذائي» للبلاد.

وقال نائب وزير الزراعة تاراس فيسوتسكي في مؤتمر صحفي إنه «على الرغم من خسارة 25% من الأراضي الصالحة للزراعة فإن المحاصيل المزروعة هذا العام أكثر من كافية لضمان الاستهلاك» للسكان الأوكرانيين، بحسب «فرانس برس».

مشكلة حظر تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
في سياق متصل قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الأسابيع القليلة المقبلة «ستكون حاسمة لحل مشكلة حظر تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية».

وأكد، خلال الزيارة الرسمية التي يؤديها اليوم لإثيوبيا، أن الحديث عن «حرب القمح لا يعني تغذية مخاوف وهمية، لكن النظر بواقعية إلى العواقب العالمية للصراع في أوكرانيا، بدءًا من تلك التي يمكن أن تؤثر على البلدان الأفريقية»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وحذر دي مايو من أن الصعوبات المرتبطة بوقف تصدير الحبوب يمكن أن تثير حروبا جديدة وانقلابات في أفريقيا، أو تدفقات هجرة غير شرعية مكثفة، لا يمكن السيطرة عليها «نحو إيطاليا أيضا».

تدمير مستودع كبير للأسلحة 
ميدانيا أكدت موسكو الأحد أنها «دمرت مستودعًا كبيرًا» في غرب أوكرانيا للأسلحة المرسلة من الدول الغربية، في وقت تدور معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك في شرق البلاد، حيث يبدو أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التصدي للروس.

على المستوى الدبلوماسي، غداة وعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة مفاجئة لكييف برد «الأسبوع المقبل» بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت إن «التحدي (يكمن) في الخروج من المجلس الأوروبي (الذي يلتئم في 23 و24 يونيو) بموقف موحّد»، بحسب «فرانس برس». 

صواريخ كاليبر بالقرب من تشورتكيف 
على المستوى العسكري، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر (...) دمرت بالقرب من تشورتكيف مستودعًا كبيرًا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف».

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ولم يحدد الجيش الروسي موعد هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية المحلية في هذه البلدة الصغيرة الواقعة غرب البلاد أعلنت أنها أدت مساء السبت إلى إصابة 22 شخصًا على الأقل بينهم مدنيون، وألحقت أضرارًا في موقع عسكري.

القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك 
في الشرق، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح الأحد أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك «من دون أن تحقق نجاحًا»، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.

وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل. ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.

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