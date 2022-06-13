Atwasat

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين إلى رواندا «كلها خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 06:09 مساء
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين إلى رواندا «كلها خطأ»
علم المملكة المتحدة على جسر في لندن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، معتبرًا أنها «كلها خطأ» بينما حذر من أنها ستشكل سابقة «كارثية».

وقال للصحفيين: «نعتقد أن كلها خطأ.. لأسباب عديدة»، وتنوي حكومة المملكة المتحدة تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا، الثلاثاء، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيغالي، وفق «فرانس برس».

ورد القضاء البريطاني، الإثنين، التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن: «تم رفض هذا الطعن» الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش، التي تشهد زيادة كبيرة.

خطة الحكومة البريطانية
ووصف الأمير تشارلز، السبت، خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها «مروعة»، حسبما أفادت وسائل إعلام، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام القضاء لمنع مغادرة أول رحلة.

وندد ناشطون مدافعون عن حقوق اللاجئين ونقابة تمثل موظفي قوة الحدود التابعة للمملكة المتحدة بسياسة الترحيل إلى رواندا، معتبرين أنها غير أخلاقية وخطيرة وتأتي بنتائج عكسية.

- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا
- 23 ألف قاصر دون ذويهم طلبوا اللجوء إلى أوروبا خلال 2021

وأفاد محامو طالبي اللجوء بأن وزارة الداخلية ادعت أن الخطة حصلت على تأييد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين. لكن المحامية عن الوكالة الدولية لورا دوبينسكي، نفت ذلك أمام محكمة القضاء العالي. 

 خطر التعرض لـ«أذى كبير ولا يمكن إصلاحه»
وأشارت إلى أن طالبي اللجوء سيواجهون خطر التعرض لـ«أذى كبير ولا يمكن إصلاحه» إذا تم تسليمهم إلى رواندا، وأن الأمم المتحدة «لديها مخاوف جدية بشأن إمكانات رواندا» في هذا الصدد.

لكن باتيل رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة كاغامي الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار). وأكدت الجمعة، أن لا شيء «سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف».

وأعلنت الحكومة أنها أصدرت أوامر بترحيل مئة شخص آخر غير الـ31 الذين سيغادرون الثلاثاء على متن رحلة مستأجرة لهذا الغرض من مطار في بريطانيا لم يكشف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي
الاحتلال الإسرائيلي يحث مواطنيه على مغادرة تركيا «بأسرع وقت» على خلفية التهديدات الإيرانية
الاحتلال الإسرائيلي يحث مواطنيه على مغادرة تركيا «بأسرع وقت» على ...
الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس «كورونا»
الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس «كورونا»
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة ...
مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو
مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم......
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية ......
المزيد
أوكرانيا: خسرنا «ربع الأراضي الصالحة للزراعة» بسبب الغزو الروسي
أوكرانيا: خسرنا «ربع الأراضي الصالحة للزراعة» بسبب الغزو ......
موجة حر شديد تضرب إسبانيا بسبب «الاحتباس الحراري»
موجة حر شديد تضرب إسبانيا بسبب «الاحتباس الحراري»...
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين إلى رواندا «كلها خطأ»
المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين ......
مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو
مقتل 50 مدنيا خلال هجوم في بوركينا فاسو...
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط