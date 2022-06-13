المفوض الأممي لشؤون اللاجئين: خطة بريطانيا ترحيل اللاجئين إلى رواندا «كلها خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، معتبرًا أنها «كلها خطأ» بينما حذر من أنها ستشكل سابقة «كارثية».

وقال للصحفيين: «نعتقد أن كلها خطأ.. لأسباب عديدة»، وتنوي حكومة المملكة المتحدة تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا، الثلاثاء، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيغالي، وفق «فرانس برس».

ورد القضاء البريطاني، الإثنين، التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.

وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن: «تم رفض هذا الطعن» الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش، التي تشهد زيادة كبيرة.

خطة الحكومة البريطانية

ووصف الأمير تشارلز، السبت، خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها «مروعة»، حسبما أفادت وسائل إعلام، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام القضاء لمنع مغادرة أول رحلة.

وندد ناشطون مدافعون عن حقوق اللاجئين ونقابة تمثل موظفي قوة الحدود التابعة للمملكة المتحدة بسياسة الترحيل إلى رواندا، معتبرين أنها غير أخلاقية وخطيرة وتأتي بنتائج عكسية.

- وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

- 23 ألف قاصر دون ذويهم طلبوا اللجوء إلى أوروبا خلال 2021

وأفاد محامو طالبي اللجوء بأن وزارة الداخلية ادعت أن الخطة حصلت على تأييد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين. لكن المحامية عن الوكالة الدولية لورا دوبينسكي، نفت ذلك أمام محكمة القضاء العالي.

خطر التعرض لـ«أذى كبير ولا يمكن إصلاحه»

وأشارت إلى أن طالبي اللجوء سيواجهون خطر التعرض لـ«أذى كبير ولا يمكن إصلاحه» إذا تم تسليمهم إلى رواندا، وأن الأمم المتحدة «لديها مخاوف جدية بشأن إمكانات رواندا» في هذا الصدد.

لكن باتيل رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة كاغامي الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار). وأكدت الجمعة، أن لا شيء «سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف».

وأعلنت الحكومة أنها أصدرت أوامر بترحيل مئة شخص آخر غير الـ31 الذين سيغادرون الثلاثاء على متن رحلة مستأجرة لهذا الغرض من مطار في بريطانيا لم يكشف.