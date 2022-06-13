الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الصين إعادة فرض قيود لمكافحة فيروس «كورونا»، بعد أسابيع من تخفيفها في مدن رئيسية، مما أثار المخاوف من احتمال أن تفرض بكين إجراءات إغلاق مجددًا للسيطرة على تفشي الفيروس.

وسجلت الصين 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 29 إصابة في بكين و27 في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و11 في شنغهاي، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين.

- بكين تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

- غضب في شنغهاي من الإغلاق بسبب «كورونا»: اسمعوا صوتنا

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولي مدينة بكين، القول إن تفشي الفيروس الذي يرجع إلى حانة شهيرة أكثر صعوبة في السيطرة من بؤر التفشي السابقة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

إرجاء إعادة فتح معظم المدارس في بكين

وأرجأت السلطات إعادة فتح معظم المدارس في بكين، كما كان مخططًا اليوم الإثنين، في حين علقت معظم المناطق في شنغهاي خدمات تناول الطعام في المطاعم.

وبدأ الفيروس في التفشي بعد أيام من تخفيف بكين وشنغهاي، القيود المفروضة لمواجهة «كورونا» منذ شهور.