ماكرون يطالب بـ«إعادة تقييم» النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن رغبته في «إعادة تقييم» القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية للفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف «تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات»، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون، أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين «يوروساتوري»، «طلبتُ من وزير (الجيوش) ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي»، بحسب وكالة فرانس برس.

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واعتبر أن فرنسا «دخلت في اقتصاد الحرب، الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل».