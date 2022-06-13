كوريا الشمالية تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت كوريا الشمالية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قوله، إن 36 ألفا و710 أشخاص ظهرت عليهم أعراض الحمى خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم يقدم المركز أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر أبريل الماضي في كوريا الشمالية، ارتفع إلى أكثر من 4.46 مليون حالة، تعافى منها 4.4 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا ما لا يقل عن 65 ألفا و230 شخصا.

واشنطن وسول تعرضان على كوريا الشمالية المساعدة

وفي 21 مايو الماضي، عرضت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تقديم مساعدة لكوريا الشمالية لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19».

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وجاء في بيان مشترك صدر في ختام قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول، في سول، أن «الزعيمين يبديان قلقهما بشأن تفشي وباء كوفيد-19 أخيرا» في كوريا الشمالية، مؤكدا «استعدادهما للعمل مع الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدة» لبيونغ يانغ.