مقتل عنصرين من الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء «مهمة»

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عضوان في الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في حادثين منفصلين أثناء قيامهما «بمهمة» في وسط البلاد، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الإثنين.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري، أن العضو في الوحدة الجو-فضائية علي كماني، قضى «شهيدا خلال مهمة في مدينة خمين» في محافظة مركزي في وسط البلا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي حادث آخر وقع الأحد، في محافظة سمنان في شرق طهران، قتل محمد عبدوس وهو عضو آخر في الوحدة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يبلغ 33 عاما أثناء أدائه «مهمة»، بحسب وكالة «فارس»، التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل كما لم تحدد الظروف المحيطة بمقتلين الرجلين.

وقبل أسبوعين، أعلنت وكالة «تسنيم»، أن ضابطا في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس، العقيد علي إسماعيل زادة، قضى بعد سقوطه من شرفة منزله «التي لم تكن تتوافر فيها الحماية الكافية».

مقتل صياد خدائي

وفي مايو الماضي، قتل العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي، جراء إطلاق نار عليه قرب منزله في شرق طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن صياد خدائي كان من كوادر فيلق القدس، و«معروفا» في سورية، حيث تؤكد طهران وجود «مستشارين عسكريين» في مهمات دعم لقوات الرئيس بشار الأسد.

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واتهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي «صهاينة»، بالوقوف خلف اغتيال صياد خدائي، وذلك بعد أيام من نشر جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية تقريرا تشير فيه إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها هي من نفذت العملية.

يشار إلى أن الحرس الثوري مدرج على القائمة السوداء الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».