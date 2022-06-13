شهود عيان: مقتل 100 شخص في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط



لقي 100 شخص من سكان قرية حتفهم في بوركينافاسو، خلال هجوم لجماعات مسلحة على قرية، أمس الأحد، بحسب أقوال شهود عيان، قالت الحكومة إنها ما زالت محل تقييم.

وقال ناطق باسم الحكومة، إنه لم يتضح بعد ماذا حدث في قرية سيتينغا بشمال البلاد في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

نزوح السكان من القرية

وبحسب الناطق جرى إرسال القوات الأمنية للمنطقة للتحقيق وضمان السلامة، موضحا أن الهجوم أسفر عن نزوح السكان إلى قرية على بعد 47 كيلومترا.

- 10 قتلى في هجوم «إرهابي» استهدف وحدة عسكرية في بوركينا فاسو

وتعاني بوركينافاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية حادة منذ العام 2019.

وفي بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين لها، تنشط الجماعات المسلحة، التي بايع بعضها تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.