إصابات كورونا تتخطى 535 مليون حالة حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 535.261 مليون حالة حتى صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 535 مليونا و261 ألفا و921 حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو ستة ملايين و309 آلاف وفاة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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كما ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، إلى نحو 11 مليارا و549 مليونا و762 ألف جرعة.

يذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.