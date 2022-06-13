القوات الأوكرانية تقر بطردها من وسط سيفيرودونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، الإثنين، أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق نحو مدينة كبرى أخرى في دونباس هي كراماتورسك، ما سيشكل محطة تقرب روسيا من تحقيق هدفها وهو السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالمناجم التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء منها منذ 2014.

وأفاد الجيش الأوكراني في إحاطته الصباحية على «فيسبوك» بأن «العدو شن بدعم مدفعي هجوما على سيفيرودونيتسك حقق نجاحا جزئيا وطرد وحداتنا من وسط المدينة»، مؤكدا أن المعارك «متواصلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

معارك «عنيفة جدا» في سيفيرودونيتسك

ويوم الأحد، أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته الفيديو اليومية عن معارك «عنيفة جدا» في سيفيرودونيتسك، لافتا إلى أن موسكو تنشر قوات غير مدربة بشكل كاف وتستخدمها «وقودا للحرب».

دبلوماسيا، غداة الوعد الذي قطعته رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارة مفاجئة لكييف بإعطاء رد «بحلول نهاية الأسبوع المقبل» بشأن طلب أوكرانيا الشروع بآلية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أقرت أورسولا فون دير لايين بأن «التحدي (يكمن) في الخروج من المجلس الأوروبي (المقرر عقده في 23 و24 يونيو) بموقف موحّد يكون بمستوى حجم هذه القرارات التاريخية».