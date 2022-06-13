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كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 08:02 صباحا
كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال تفقده عرضا عسكريا في بيونغ يانغ، 27 أبريل 2022، (ا ف ب)
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة قذائف مدفعية، بعد أيام على إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه سيستخدم «القوة ضد القوة» للدفاع عن سيادة بلاده.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن الجيش الكوري الجنوبي رصد ما يعتقد أنها «نيران مدفعية كورية شمالية» صباح أمس الأحد، وذكرت الهيئة بأن سول مستعدة دوما لرد فعل عسكري حازم بالتعاون مع حليفها الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

وعادة ما تُعلن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن أي تجارب أسلحة ناجحة في غضون 24 ساعة، غير أنها لم تُشِر إلى إطلاق صواريخ يوم الأحد أو إلى أي عمليات إطلاق صاروخية حديثة.

وعقد مكتب الأمن القومي التابع للرئاسة في كوريا الجنوبية اجتماعا مساء الأحد للبحث في إطلاق القذائف المدفعية تلك، وإعادة التشديد على موقف سيول المتمثل بـ«الرد بهدوء وحزم» على استفزازات بيونغ يانغ، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وأشارت الرئاسة إلى أن القذائف المدفعية التي أُطلِقت صباح الأحد كانت من النوع «التقليدي» وارتفاعها منخفض نسبيا وقصيرة المدى.

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