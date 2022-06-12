تقديرات أولية: احتفاظ ماكرون بالغالبية في البرلمان مع نتيجة متقاربة مع اليسار

القاهرة - بوابة الوسط

يبدو حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية؛ لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد.

وفي تقديرات لـ«إيفوب فيدوسيال»، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد في حين توقع معهد «ايبسوس» أن يفوز بما بين 255 و295 مقعدًا، علمًا أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدًا. وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في أبريل وتحالف اليسار، بحسب «فرانس برس».

بعد شهر ونصف الشهر من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد، وأبعد من ذلك، على قدرته على إصلاح البلاد.

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة (06.00 ت.غ) لهذه الانتخابات التي دعي 48 مليون ناخب إلى التصويت فيها. وسينتهي التصويت عند الساعة (16.00 ت.غ) باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس، حيث جرى تمديد الاقتراع حتى الساعة (18.00 ت غ) التي يتوقع أن تصدر التقديرات الأولية لنتائج التصويت عندها، وفق وكالة «فرانس برس».

- الفرنسيون يصوتون في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبًا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو. وصوتت أراضٍ فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت، وستعلن النتائج مساء الأحد أيضًا.

تعادل «معا» و«ميلانشون»

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف «معًا» الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت. وسيأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، متقدمًا بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي قد فقد موقعه كأول قوة معارضة.

وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017. وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيدًا، إذ أنها ترجح تصدُّر تشكيل ماكرون وحلفائه، لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبًا.

ويمكن أن تسجل نسبة قياسية للامتناع عن التصويت تتجاوز الـ51.3% التي شهدتها انتخابات 2017 حسب هذه الاستطلاعات. ولم تثر الحملة حماس الكثير من الفرنسيين.