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تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين على أساس المساواة ودون شروط مسبقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 04:47 مساء
تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين على أساس المساواة ودون شروط مسبقة
رئيس تايوان تساي إنغ ون. (الإنترنت)
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قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج، الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل بنية طيبة ولكن على أساس المساواة ودون فرض شروط سياسية مسبقة.

وتراجعت العلاقات بين تايبه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها. وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليم تابع لها، وفق «رويترز».

 «إعادة التوحيد السلمي» مع تايوان 
وقال وزير الدفاع الصيني وي فينغي في وقت سابق، الأحد،  في منتدى أمني في سنغافورة، إن الحكومة الصينية تسعى إلى «إعادة التوحيد السلمي» مع تايوان لكنها تحتفظ «بخيارات أخرى». وأعلن ، أن بلاده «ستقاتل حتى النهاية» لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.

وحض وي واشنطن على «الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها.. والكف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن الإضرار بمصالح الصين». لكنه اعتمد نبرة أكثر تصالحية في بعض النقاط، داعيًا إلى علاقة «مستقرة» بين الصين والولايات المتحدة، يعتبر أنها «حيوية للسلام العالمي».

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وقال رئيس الوزراء التايواني «ما دامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين»، مضيفًا «تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين. إن الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي».

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