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مسلحون يطلقون 11 رهينة اعتقلوا خلال هجوم على قطار بنيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 04:18 مساء
مسلحون يطلقون 11 رهينة اعتقلوا خلال هجوم على قطار بنيجيريا
عناصر تابعة لجيش نيجيريا. (الإنترنت)
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أطلق مسلحون كانوا نفذوا هجومًا على قطار في شمال غرب نيجيريا أواخر مارس، 11 رهينة في إطار تبادل مع السلطات، وفق ما أفاد مصدران أمنيان، الأحد. 

وأوضح المصدران أنه بعد أشهر عدة من المفاوضات، أُفرج السبت عن 11 رهينة، هم ست نساء وخمسة رجال مقابل عدد من أطفال الخاطفين، بحسب «رويترز».

 ثمانية من أطفال المهاجمين 
وقال أحد المصدرين الأمنيين الأحد «أطلق أمس (السبت) 11 راكبًا اعتقلهم مسلحون، مقابل ثمانية من أطفال المهاجمين الذين أسروا» خلال مداهمة للجيش، وأشار المصدر الأمني الآخر «كان الاتفاق يقضي بإطلاق كل النساء الرهينات والمحتجزات مقابل الأطفال لكنهم تراجعوا وأطلقوا ست نساء وخمسة رجال». 

وأوضح المصدران اللذان رفضا كشف هويتيهما أن الرهائن نقلوا إلى كادونا (شمال غرب) بعد ظهر السبت قبل نقلهم إلى العاصمة أبوجا لتلقي رعاية طبية.

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في 28 مارس، شن مسلحون هجومًا بقنابل على قطار يربط أبوجا، عاصمة نيجيريا، بمدينة كادونا، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وخطف عدد غير معروف من الركاب، وإثارة الغضب في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

«بادرة تعاطف بمناسبة شهر رمضان»
وبعد أسبوع، أطلق الخاطفون أحد الرهائن، وهو مدير مصرف، في «بادرة تعاطف بمناسبة شهر رمضان» بسبب سنه.  ونهاية مايو، بثوا شريط فيديو للرهائن، وهددوا بإعدامهم بسبب عدم وجود اتفاق مع السلطات. 

وترى مصادر أمنية أن مقاتلين من جماعة «الأنصار» المتطرفة التابعة للقاعدة، تعاونوا مع قطاع الطرق خلال هذا الهجوم.  انشقت جماعة «الأنصار» عن جماعة بوكو حرام في 2012، وهي التنظيم «الإرهابي» الوحيد المعروف في شمال غرب نيجيريا منذ عدة سنوات. 

وتنشط العصابات الإجرامية في الشمال الغربي من أجل الحصول على المال، ولا تحركها دوافع أيديولوجية بالضرورة، لكن التحالفات المحتملة بين قطاع الطرق والمتطرفين تثير المخاوف.

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