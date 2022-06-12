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ماكرون ينعى ضابطا دافع عن الحركيين خلال حرب الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 03:12 مساء
ماكرون ينعى ضابطا دافع عن الحركيين خلال حرب الجزائر
صورة أرشيفية اللمواجهات بين قوات الأمن في الجزائر العاصمة ومتظاهرين أوروبيين رافضين لسياسات الجنزال ديغول في شأن الجزائر. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، وفاة الجنرال فرنسوا ميير الضابط الذي تبنى قضية الدفاع عن الجزائريين الذين خدموا الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر.

وذكر الرئيس ماكرون، في بيان نعى فيه ميير، أن الجنرال قرر في نهاية هذه الحرب (1954-1962) أن «يخرج بوسائله الخاصة رجاله وعائلاتهم (...) في مخالفة صارخة للتوجيهات الرسمية»، بحسب «فرانس برس». 

 إرسال 350 شخصا إلى فرنسا
ونجح في إرسال 350 شخصًا إلى فرنسا من الجزائر، حيث كان آلاف الحركيين يلاحقون ويقتلون.

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وكتب ماكرون أن الجنرال ميير «بعد أن أنقذ رجاله وعائلاتهم (...) كرس جهوده  للبحث عن قرى فرنسية لاستقبالهم ووجد في نهاية المطاف لوزير». وأصبح الحركيون الذين استقروا هناك مزارعين.

وسام جوقة الشرف الكبير
وتابع أنه واصل «لسنوات جهوده للمساعدة على دمجهم، وكذلك على حفظ ذاكرة رفاقه السابقين في السلاح وفي الصحافة وفي المؤتمرات، ونشر كتابًا حولهم في 2005».

وفي سبتمبر 2021، قدم إيمانويل ماكرون لفرنسوا ميير وسام جوقة الشرف الكبير خلال حفل استقبال في الإليزيه مخصص للحركيين.

وفي ذلك اليوم طلب رئيس الدولة «الصفح» من «الحركيين» نيابة عن فرنسا على مأساتهم ووعد «بالتعويض» عليهم. ويشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجتمعًا يضم مئات الآلاف من الأشخاص.

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