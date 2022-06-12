22 جريحا على الأقل في ضربة روسية غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أدت غارة روسية، مساء السبت، على مدينة تشورتكيف الواقعة في غرب أوكرانيا، التي نجت إلى حد كبير من العنف، إلى جرح 22 شخصًا بينهم مدنيون، حسب حصيلة أولية أعلنها الأحد حاكم المنطقة فولوديمير تروش.

وقال تروش في مؤتمر صحفي بث على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمس عند الساعة 19.46 أصيبت تشورتكيف بأربعة صواريخ أطلقت كلها من البحر الأسود». وأضاف أن الضربة أسفرت عن سقوط «22 جريحًا جميعهم في المستشفى»، حسب وكالة «فرانس برس».

معارك طاحنة شرق أوكرانيا

وتدور معارك طاحنة، اليوم الأحد، في شرق أوكرانيا خصوصًا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن «قتال شوارع»، بينما وعد الاتحاد الأوروبي برد قريب على طلب كييف الترشح رسميًا للانضمام إلى التكتل.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، صباح الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك «من دون أن تحقق نجاحًا»، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا، وفق وكالة «فرانس برس».

وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها، وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل. ويسيطر مقاتلون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.