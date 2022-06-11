Atwasat

السلطات العسكرية في مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 07:44 مساء
السلطات العسكرية في مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد خلال شهرين
المجلس العسكري في مالي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت سلطات مالي، التي يهيمن عليها العسكريون، تشكيل لجنة تحت سيطرتها مكلفة بلورة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشر ليل الجمعة.

ووقع قائد المجلس العسكري في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، المرسوم في السادس من يونيو، وينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى مارس 2024 على أن يسلموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية، بحسب «فرانس برس».

المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية
وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جارية حول مدة الفترة الانتقالية.

ونص المرسوم الذي وقَّعه الكولونيل غويتا على أن «الرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة صوغ مكلفة بلورة مسوَّدة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة».

-  تحقيق لـ«نيويورك تايمز»: المذابح لم تتوقف في مالي منذ وصول مرتزقة «فاغنر»
-  مقتل عنصرين من قوة حفظ السلام في انفجار عبوة ناسفة بمالي

وتتألف اللجنة من رئيس ومقرريْن وخبراء «يعينون بمرسوم» يصدره الرئيس الانتقالي. مدة المهمة «لا تتعدى شهرين» يتعين على لجنة الصوغ على أثرها أن تسلِّم الرئيس الانتقالي مسوَّدة مشروع الدستور.

 «مجمل القوى الفاعلة» في الأمة
ويمكن للجنة أن تستشير «مجمل القوى الفاعلة» في الأمة، لا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقَّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقد قمة في الثالث من يوليو لاتخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشددة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.

وتمارس المجموعة ضغوطًا منذ أن استولى العسكريون على السلطة في أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية

بعد تهديد «داعش» باستهدافها.. وزارة التعليم العالي تطالب بتعزيز الحماية للمؤسسات...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا

اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث في كييف منح العضوية لأوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية تبحث في كييف منح العضوية لأوكرانيا
فرانس برس: تسليم أول جوازات سفر روسية لسكان من جنوب أوكرانيا
فرانس برس: تسليم أول جوازات سفر روسية لسكان من جنوب أوكرانيا
ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يحسم الأسبوع المقبل
ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يحسم الأسبوع المقبل
فرنسا تترقب التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون الأحد
فرنسا تترقب التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون الأحد
للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة.. تظاهرات مرتقبة في الولايات المتحدة
للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة.. تظاهرات مرتقبة في الولايات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم......
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية ......
المزيد
السلطات العسكرية في مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد خلال شهرين
السلطات العسكرية في مالي تعلن تشكيل لجنة لبلورة دستور جديد ......
كوريا الشمالية تعين أول امرأة وزيرة للخارجية.. مستشارة مقربة من الزعيم كيم
كوريا الشمالية تعين أول امرأة وزيرة للخارجية.. مستشارة مقربة......
العثور على 7 جثث بعد تحطم هليكوبتر في إيطاليا بينهم 4 أتراك ولبنانيان
العثور على 7 جثث بعد تحطم هليكوبتر في إيطاليا بينهم 4 أتراك ......
للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة.. تظاهرات مرتقبة في الولايات المتحدة
للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة.. تظاهرات مرتقبة في ......
فرنسا تترقب التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون الأحد
فرنسا تترقب التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون الأحد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط