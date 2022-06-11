العثور على 7 جثث بعد تحطم هليكوبتر في إيطاليا بينهم 4 أتراك ولبنانيان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السلطات المحلية الإيطالية، السبت، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث سبعة أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا، وذلك بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.

وأقلعت الطائرة، يوم الخميس، من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيئ فوق منطقة نائية، بحسب «يورو نيوز».

العثور على الطائرة في منطقة جبلية

وقال مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان: «عثر المنقذون على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم أربعة أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي».

وأوضح البيان إنه تم العثور على الطائرة في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا. وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث.

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وقال أحد المنقذين في مقطع فيديو نُشر على حساب القوات الجوية الإيطالية على «تويتر»، «حصلنا على الإحداثيات، وذهبنا إلى الموقع ووجدنا كل شيء محترقًا. الهليكوبتر موجودة بالأساس داخل وادٍ، بالقرب من مجرى مائي».

الطائرة من طراز «إيه.دبليو119 كوالا»

وقالت شركة «إكزاجيباشي» للمنتجات الاستهلاكية التابعة لمجموعة إكزاجيباشي الصناعية التركية الكبرى في بيان، إن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضًا في إيطاليا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الراكبين الآخرين لبنانيان. وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الطائرة كانت من طراز «إيه.دبليو119 كوالا»، وهي من صنع مجموعة «ليوناردو» للصناعات الدفاعية.