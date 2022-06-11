بايدن يحذر من استمرار التضخم «لفترة»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر «لفترة» بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن ضغوط الأسعار الحساسة سياسيًا تسارعت بشكل غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله خلال فعالية لجمع تبرعات للديمقراطيين في بيفرلي هيلز «سوف نتعايش مع هذا التضخم لفترة من الوقت»، وأضاف «سينخفض تدريجيًا ولكننا سنعيش معه لفترة من الوقت».

وجاءت هذه التصريحات الحذرة خلال فعالية استضافها الملياردير الإعلامي حاييم سابان في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطًا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر؛ حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين بزعامة بايدن على الكونجرس على المحك.