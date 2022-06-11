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وزير الدفاع الأميركي يندد بالنشاط العسكري الصيني «المزعزع للاستقرار» قرب تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 09:53 صباحا
وزير الدفاع الأميركي يندد بالنشاط العسكري الصيني «المزعزع للاستقرار» قرب تايوان
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، (أرشيفية: الإنترنت).
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 ندد وزير الدفاع الأميركي بالنشاط العسكري الصيني «الاستفزازي والمزعزع للاستقرار» قرب تايوان، غداة تحذير نظيره الصيني من أن بكين «لن تتردد في بدء حرب» إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في قمة «حوار شانغري-لا» الأمنية في سنغافورة: «إننا نشهد إكراهًا متزايدًا من جانب بكين. شهدنا زيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية إن أوستن شدد على «أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق (تايوان) ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم ودعا (الصين) إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار».

 بكين: لن تتردد في بدء حرب
وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي حذر أوستن الجمعة من أن بكين «لن تتردد في بدء حرب» إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوتين بشأن الجزيرة.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرضها لغزو صيني. وتعتبر بكين الجزيرة جزءًا من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

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