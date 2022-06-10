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تظاهرات حاشدة في آسيا احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 11:14 مساء
تظاهرات حاشدة في آسيا احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند
تظاهرة في تشيناي بالهند احتجاجا على التصريحات المسيئة للنبي محمد، 10 يونيو 2022، (ا ف ب)
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نزل مسلمون إلى الشوارع في احتجاجات ضخمة في أنحاء آسيا الجمعة، احتجاجا على تصريحات مسيئة لمسؤولة في الحزب الحاكم في الهند عن النبي محمد سبّبت أزمة دبلوماسية لبلدها.

واستدعى نحو 20 بلدا سفراء الهند، وفي مسعى للحد من الضرر علّق حزب بهاراتيا جاناتا عضوية المسؤولة وأكد أنه يحترم كل الأديان، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهد يوم الجمعة أكبر تظاهرات شعبية حتى الآن ردًا على التصريحات، وقدرت شرطة بنغلادش عدد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

تظاهرات في بنغلاديش وباكستان
وقال أمان الله أمان أحد المتظاهرين في العاصمة دكا، «نتجمع هنا اليوم للاحتجاج على إهانة نبيّنا من قبل مسؤولَين حكوميَين هنديين... نريد أن ينزل بهما حكم بالاعدام».

رددت الحشود في المدينة هتافات تندد برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتدعو أعداء العقيدة الإسلامية إلى «الحذر».

وفي باكستان نظمت تظاهرة في لاهور بعد صلاة الجمعة بدعوة من حركة دينية متشددة معروفة بشلّ حركة البلاد بشكل متكرر بمسيرات مناهضة للتجديف.

وتجمع في وسط المدينة حوالى خمسة آلاف من أنصار حركة لبيك باكستان المحظورة سابقًا، للاحتجاج ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى ضد الهند على خلفية التعليقات.

وقال المتظاهر عرفان رضوي الذي يعمل مدرّسا، «نبي الإسلام هو خط أحمر بالنسبة لنا. سواء كانت الهند... أو أي جهة أخرى، يجب أن يعلموا أن المدافعين عن الإسلام لن يلتزموا الصمت».

مظاهرات داخل الهند ضد الإساءة للرسول
ونظم جزء من الأقلية المسلمة الوازنة في الهند والبالغ عدد أعضائها 200 مليون شخص، تظاهرات في عدة مدن. تجمع حشد كبير أمام المسجد الجامع في نيودلهي الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر.

في مكان آخر من العاصمة، أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا من الجامعة الإسلامية المليّة المرموقة وهم يحرقون دمية تجسّد نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا والتي أثارت تعليقاتها الضجة.

وقطعت السلطات الهندية الانترنت في الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير المضطرب وقيّدت صلاة الجماعة في المساجد وفرضت حظر تجول الجمعة.

احتجاجات في أكبر دول مسلمة في العالم
وفي إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، نظمت وقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في جاكرتا.

وصرّح منسّق الاحتجاج علي حسن للوكالة الفرنسية بأن «الحكومة الهندية يجب أن تعتذر للمسلمين وعليها اتخاذ اجراءات صارمة ضد السياسيين اللذين أدليا بهذه التصريحات».

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