بايدن: القوى خلف «هجوم الكابيتول» لا تزال تنشط اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن القوى التي تقف خلف الهجوم على مقر الكابيتول في السادس من يناير العام 2021 «لا تزال تنشط اليوم».

جاء ذلك في كلمة له من لوس أنجلوس، غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على المقر الذي يستضيف مجلس النواب «الكونغرس»، بأنه «ذروة محاولة انقلابية»، حسب وكالة «فرانس برس».

- لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

وقال بايدن: «من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من يناير لا تزال تنشط اليوم».

واتهمت عددا من المجموعات اليمينية في الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم، الذي جاء إثر تشكيك ترامب في نتائج انتخابات الرئاسة حينها.