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بايدن يؤكد وحدة «القضايا الجوهرية» في قمة الأميركيتَين رغم الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 01:37 صباحا
بايدن يؤكد وحدة «القضايا الجوهرية» في قمة الأميركيتَين رغم الانتقادات
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على وجود وحدة في قمة الأميركيتين، رغم انتقادات علنية وجهها زعيما الأرجنتين وبليز بسبب استبعاد ثلاثة زعماء يساريين من القمة.

وقال بايدن: «رغم بعض الخلافات المتعلقة بالمشاركة، فإنه في ما يتعلق بالأمور الجوهرية، ما لمسته هو الوحدة والتجانس»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

بايدن يحض على إثبات مكاسب الديمقراطية
وفي وقت سابق اليوم الخميس، حض الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول الأميركيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية، خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجلوس التي تستضيف المناسبة.

وقال بايدن «عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست السمة المميزة فقط»، متابعًا بل هي «المكوّن الأساسي لمستقبل الأميركيتين».

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