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الولايات المتحدة: استفزازات طهران تنذر بـ «أزمة نووية خطيرة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 06:04 مساء
الولايات المتحدة: استفزازات طهران تنذر بـ «أزمة نووية خطيرة»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال قمة حلف الأطلسي في بروكسل، 24 مارس 2022، (أ ف ب)
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حذرت الولايات المتحدة الايوم الخميس من أن الاستفزازات الأخيرة لطهران في الملف النووي قد تتسبب بـ«أزمة نووية خطيرة»، وبمزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «نواصل حض إيران على أن تختار طريق الدبلوماسية ونزع فتيل التصعيد»، وذلك تعليقا على قرار إيران وقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية، حسب وكالة «فرانس برس». 

وجاء القرار الإيراني بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد طهران على عدم تعاونها.

قبل ذلك، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها «ستغلق 27 كاميرا» لمراقبة نشاطاتها النووية ردًا على تبنيها قرارًا يتهم طهران بعد التعاون.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحفي في فيينا إن هذا الإجراء «يشكل بطبيعة الحال تحديًا كبيرًا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك».

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