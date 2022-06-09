السلطات الانفصالية الأوكرانية تقضي بإعدام مقاتلَين بريطانيَين ومغربي بعد أسرهما

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بإعدام بريطانيين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالاعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس.

20 ألف مقاتل أجنبي تطوعوا للقتال مع أوكرانيا

وبعد إندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي، أعلن الطرفان السماح لمقاتلين أجانب بالتطوع للقتال إلى جانب جيشهما. وأعلن الكرملين في مارس الماضي أنه سيسمح للسوريين ومواطنين من دول أخرى في الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب الجيش الروسي.

من جهتها أفادت الخارجية الأوكرانية مطلع مارس الماضي بوجود نحو 20 ألف مقاتل أجنبي، أغلبيتهم من البلدان الأوروبية، تطوّعوا للقتال في صفوف القوات الوطنية.

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أما موسكو، فتحشد من جهتها مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الخاصة، وأعربت عن تأييدها للاستعانة بسوريين.

وأعلن الجيش الروسي في عدة بيانات أنه قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات مختلفة ضد القوات الأوكرانية.