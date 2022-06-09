وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، إن «ما يصل إلى مئة جندي أوكراني يقتلون و500 يصابون كل يوم» في المعارك مع الجيش الروسي.

وأعطى الوزير هذه الأعداد فيما تتواصل المعركة في دونباس (شرق) خصوصًا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك. وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الأول من يونيو إلى أن الجيش يخسر ما بين 60 و100 جندي يوميًا، وفق وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي: الجنود يخوضون واحدة من «أصعب المعارك»

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تسجيل فيديو نُشر مساء الأربعاء، إن الجنود الأوكرانيون يخوضون في سيفيرودونيتسك واحدة من «أصعب المعارك» منذ بداية الحرب لمقاومة القوات الروسية التي باتت تسيطر على جزء كبير من هذه المدينة الاستراتيجية التي ستحدد «مصير» منطقة دونباس.

وأضاف زيلينسكي: «ندافع عن مواقعنا ونلحق خسائر فادحة بالعدو»، مؤكدًا أنها «معركة شاقة جدًا وصعبة جدًا وقد تكون واحدة من أصعب المعارك في هذه الحرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وقبل ساعات قليلة، أكد حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أن قوات موسكو «تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونيتسك»، وقال إن «المنطقة الصناعية ما زالت لنا ولا وجود للروس فيها»، موضحًا أن «المعارك لا تدور إلا في الشوارع داخل المدينة». في وقت سابق الأربعاء، اعترف غايداي بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك.

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وبدا الأسبوع الماضي أن سيفيرودونيتسك على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي. لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا مضادًا وتمكنت من الصمود على الرغم من التفوق العددي للجيش الروسي. لكن يبدو أن القوات الروسية تتقدم حاليا، وفق «فرانس برس».

وقالت الوكالة الفرنسية إن الوضع أكثر تعقيدًا في أجزاء أخرى من دونباس. فقد صرح غايداي أن مدينة ليسيتشانسك المجاورة يسيطر عليها الجيش الأوكراني بالكامل لكنها تتعرض لقصف «قوي وفوضوي»، واتهم القوات الروسية باستهداف المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية «عمدًا»، وتابع أن القوات الروسية «تطلق (قذائف) من العيار الثقيل والدمار هائل».