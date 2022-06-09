انهيار ثاني مبنى في إيران خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان على الأقل وأصيب أربعة آخرون بانهيار مبنى في غرب إيران، الخميس، وذلك بعد أسبوعين من انهيار مبنى في جنوب غرب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي للتلفزيون الحكومي: «حتى الآن، هناك قتيلان وأربعة مصابين ومفقود واحد على الأقل»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق والواقع في بلدة نوسود في مقاطعة باوه في محافظة كرمانشاه، انهار إثر تسرب للغاز، وذلك نقلا عن حاكم باوه أردشير رستمي.

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انهيار مبني في خوزستان وانقلاب قطار في طبس

في 23 مايو، انهار مبنى مكون من 10 طوابق قيد الإنشاء في مدينة آبادان في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا وتوقيف 13 شخصا، من بينهم رؤساء بلديات سابقون. وكانت تلك الكارثة الأكبر في إيران منذ سنوات، وقد أثارت احتجاجات في البلاد ضد السلطات التي تتهم بالفساد وعدم الكفاءة، وفق «فرانس برس».

ويأتي انهيار المبنى، الخميس، بعد يوم من انحراف قطار قرب مدينة طبس وسط إيران خلف 21 قتيلًا وعشرات الجرحى. وكان القطار يقوم برحلة بين مشهد (شمال شرق) ثاني كبرى مدن البلاد، الى مدينة يزد في وسطها، وفيه 348 راكبًا، قبل أن ينحرف عن سكته فجر الأربعاء في منطقة صحراوية ونائية.