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الرئيس الأوكراني: مصير دونباس يتحدد في سيفيرودونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 11:00 صباحا
الرئيس الأوكراني: مصير دونباس يتحدد في سيفيرودونيتسك
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (وسط) أثناء زيارته قواته في الخطوط الأمامية في زابوريجيا، 5 يونيو 2022. (أ ف ب)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجنود الأوكرانيون يخوضون في سيفيرودونيتسك واحدة من «أصعب المعارك» منذ بداية الحرب لمقاومة القوات الروسية التي باتت تسيطر على جزء كبير من هذه المدينة الاستراتيجية التي ستحدد «مصير» منطقة دونباس.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل فيديو نُشر مساء الأربعاء: «ندافع عن مواقعنا ونلحق خسائر فادحة بالعدو»، مؤكدًا أنها «معركة شاقة جدًا وصعبة جدًا وقد تكون واحدة من أصعب المعارك في هذه الحرب»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

وبالنسبة لروسيا، يشكل الاستيلاء على هذه المدينة نقطة حاسمة من أجل السيطرة على كل حوض دونباس الشاسع الغني بمناجم الفحم والذي يسيطر على جزء منه منذ 2014 الانفصاليون الموالون لروسيا. وقال زيلينسكي إن «مصير دونباس يتحدد هناك في كثير من الجوانب».

كر وفر بين القوات الروسية والأوكرانية
وقبل ساعات قليلة، أكد حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أن قوات موسكو «تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونيتسك»، وقال إن «المنطقة الصناعية ما زالت لنا ولا وجود للروس فيها»، موضحًا أن «المعارك لا تدور إلا في الشوارع داخل المدينة». في وقت سابق الأربعاء، اعترف غايداي بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك. 

وبدا الأسبوع الماضي أن سيفيرودونيتسك على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي. لكن القوات الأوكرانية شنت هجومًا مضادًا وتمكنت من الصمود على الرغم من التفوق العددي للجيش الروسي. لكن يبدو أن القوات الروسية تتقدم حاليا، وفق «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن محامي رجل أعمال أوكراني تملك شركته مصنع آزوت للمواد الكيميائية في المدنية إن نحو 800 مدني محاصرون في المنشأة التي لجأوا إليها. ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه المعلومات.

والوضع أكثر تعقيدًا في أجزاء أخرى من دونباس. فقد صرح غايداي أن مدينة ليسيتشانسك المجاورة يسيطر عليها الجيش الأوكراني بالكامل لكنها تتعرض لقصف «قوي وفوضوي»، واتهم القوات الروسية باستهداف المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية «عمدًا»، وتابع أن القوات الروسية «تطلق (قذائف) من العيار الثقيل والدمار هائل».

وفي مدينة باخموت دمرت مدرسة بالكامل في قصف الأربعاء. وتتناثر كتب محترقة بين الأنقاض كما ذكر صحفيون من وكالة «فرانس برس». لكن لم يجر الإعلان عن سقوط قتلى أو جرحى.

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ولم تحرز القوات الروسية سوى تقدم بطيء حتى الآن ما دفع المحللين الغربيين إلى القول إن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير تحول إلى حرب استنزاف، مع حالات تقدم محدودة ثمنها دمار هائل وخسائر فادحة، وفق الوكالة الفرنسية.

«لا أحد يساعدني»
غادر عدد كبير من المدنيين سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكن بقي في المدينتين آلاف آخرون خصوصًا من كبار السن والذين يعتنون بهم أو الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر.

وبقي إيفان سوسنين (19 عامًا) في مدينته لرعاية جدته العاجزة. وقال وسط أنقاض منزله الذي دُمّر جزء كبير منه «هنا منزلنا. لا نعرف أي شيء آخر. نشأنا هنا. أين نذهب؟ وليس لدينا ما يكفي من المال للبقاء طويلا في مكان آخر».

من جهته قال يوري كراسنيكوف الذي كان جالسًا في حي في ليسيتشانسك تضرر عدد كبير من المباني فيه «كل يوم هناك قصف وكل يوم يحترق شيء ما». وأضاف الرجل المتقاعد بينما كان يسمع دوي قصف المدفعية بالقرب من المدينة «لم يعد هناك أحد ليساعدني».

وفي مواجهة ضغط القوات الروسية، يؤكد الأوكرانيون أنهم بحاجة ماسة إلى أسلحة أقوى. وأعلنت واشنطن ولندن تسليم أنظمة قاذفات صواريخ متعددة يصل مداها إلى ثمانين كيلومترًا، وهو أكبر قليلًا من الأنظمة الروسية لكن من غير الواضح متى سيتمكن الأوكرانيون من البدء في استخدامها. وحتى الآن اكتفى الغرب بتسليم أسلحة مداها أقل.

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