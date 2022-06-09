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أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 10:38 صباحا
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
صورة مجهرية من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض، تظهر فيروس جدري القرود أخذ من عينة سريرية مرتبطة بتفش في العام 2003. (أ ف ب)
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ذكرت السلطات الصحية المكسيكية، الأربعاء، أن أميركيًا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عامًا ومن تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، رغم أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القرود والبقاء في العزل، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «عندما أُدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة». وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه. 

- أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات المتحدة
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المريض يعود إلى أميركا
وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للسلطات المكسيكية، الإثنين أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدرى القرود.

وقبل وصوله إلى بويرتو فالارتا في 27 مايو كان الرجل زار برلين  ودالاس. وخلال إقامته في المكسيك، حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة خاليسكو السياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من تواجد في النادي الليلي بين 27 مايو و4 يونيو على مراقبة صحته. واعتبرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن خطر انتشار فيروس جدري القرود خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض «حقيقي»، مع تسجيل ألف إصابة بالفعل.

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