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أوكرانيا: نستطيع استعادة سيفيرودونيتسك خلال يومين أو ثلاثة بأسلحة غربية بعيدة المدى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 09:53 صباحا
أوكرانيا: نستطيع استعادة سيفيرودونيتسك خلال يومين أو ثلاثة بأسلحة غربية بعيدة المدى
قصف روسي طاول مدينة سيفيرودونيتسك. (الإنترنت)
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أكد حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، الخميس، أن أوكرانيا تستطيع استعادة مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية «خلال يومين أو ثلاثة» فور حصولها على أسلحة غربية «بعيدة المدى».

ويحاول الجيش الروسي منذ أسابيع الاستيلاء على مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في منطقة لوغانسك، والتي تُعدّ مهمة بالنسبة للروس للسيطرة على حوض دونباس بأكمله. ولفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى أن «مصير دونباس يتحدد» في سيفيرودونيتسك، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي إن الجنود الأوكرانيون يخوضون في سيفيرودونيتسك واحدة من «أصعب المعارك» منذ بداية الحرب لمقاومة القوات الروسية التي باتت تسيطر على جزء كبير من هذه المدينة الاستراتيجية التي ستحدد «مصير» منطقة دونباس.

وأضاف زيلينسكي في تسجيل فيديو نشر مساء الأربعاء: «ندافع عن مواقعنا ونلحق خسائر فادحة بالعدو»، مؤكدا أنها «معركة شاقة جدا وصعبة جدا وقد تكون واحدة من أصعب المعارك في هذه الحرب».

روسيا تسيطر على جزء كبير من سيفيردونيتسك
وقبل ساعات قليلة، أكد حاكم منطقة لوغانسك، سيرغي غايداي، أن قوات موسكو «تسيطر على جزء كبير من سيفيرودونيتسك»، وقال إن «المنطقة الصناعية ما زالت لنا ولا وجود للروس فيها»، موضحا أن «المعارك لا تدور إلا في الشوارع داخل المدينة». واعترف غايداي بأن القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك. 

وبدا الأسبوع الماضي أن سيفيرودونيتسك على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي. لكن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا وتمكنت من الصمود على الرغم من التفوق العددي للجيش الروسي. لكن يبدو أن القوات الروسية تتقدم حاليا، وفق «فرانس برس».

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