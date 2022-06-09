بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديمقراطية مكون أساسي لمنطقتنا

القاهرة - بوابة الوسط

حض الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول الأميركيتين على إثبات مكاسب الديمقراطية، خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجلوس التي تستضيف المناسبة.

وقال بايدن «عندما تتعرض الديمقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديمقراطية ليست السمة المميزة فقط»، متابعًا بل هي «المكوّن الأساسي لمستقبل الأميركيتين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «في هذه القمة، لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة، والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديمقراطية الهائلة أمام شعوبنا».

ورحب بايدن برؤساء الأميركيتين في مركز المؤتمرات بوسط لوس أنجلوس، حيث قُدم عرض راقص من إنتاج المنتج والموسيقي الأميركي الكوبي اميليو استيفان، قبل أن تبدأ اجتماعات تستمر يومين، تركز على الهجرة والتغيُّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي.

واعترف بالتباينات في المنطقة التي أدت الى امتناع الرئيس المكسيكي عن الحضور بسبب رفض الولايات المتحدة دعوة قادة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا باعتبار أنهم غير ديمقراطيين.

وقال بايدن «منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائمًا على كل شيء»، مضيفًا أن الدول الديمقراطية بإمكانها تجاوز الخلافات «بالاحترام المتبادل والحوار».