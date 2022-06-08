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لافروف: موسكو مستعدة لضمان إبحار سفن الحبوب من المرافئ الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 12:07 مساء
لافروف: موسكو مستعدة لضمان إبحار سفن الحبوب من المرافئ الأوكرانية
لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، 8 يونيو 2022. (صورة من بث مباشر)
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو «مستعدة» بالتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن المحملة حبوبا التي تبحر من المرافئ الأوكرانية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة حيث أتى لمناقشة إقامة ممرات بحرية لتسهيل تصدير الحبوب: «نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية (...) بالتعاون مع زملائنا الأتراك»، وفق وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال تشاووش أوغلو إن «خطة الأمم المتحدة معقولة وقابلة للتحقيق. وينبغي على أوكرانيا وروسيا القبول بها».

تشاووش أوغلو: رفض العوائق أمام الصادرات الروسية مشروع 
وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وبصدد أن تصبح المصدر العالمي الثالث للقمح قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى النزاع الدائر منذ 24 فبراير إلى ارتفاع كبير في الأسعار ويطرح خطر حصول مجاعة في الدول التي تعتمد عليها كثيرا في هذا المجال ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الوزير التركي أيضا أن رفع العقوبات المفروضة على الصادرات الزراعية الروسية «مشروع»، وأكد «إذا أردنا فتح السوق الأوكرانية الدولية، نرى أن رفع العوائق الماثلة أمام الصادرات الروسية مشروع» أيضا.

وذكر تشاوش أوغلو صراحة صادرات «الحبوب والأسمدة» غير المشمولة بالعقوبات الغربية على موسكو لكنها مشلولة بسبب تعليق المبادلات المصرفية والمالية.

وقبيل الحرب كانت كييف تصدر شهريا 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50 % من زيت دوار الشمس.

محاورات مناقشات لافروف في تركيا
ويشكل إنشاء ممرات بحرية آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود محور مناقشات أنقرة بين لافروف ونظيره التركي.

ووصل لافروف، الثلاثاء، إلى تركيا حيث يناقش إمكانية تصدير أوكرانيا لمحاصيلها العالقة في موانئها، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد ويهدد بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط بمجاعة.

وبطلب من الأمم المتحدة، عرضت تركيا مساعدتها لمرافقة القوافل البحرية من المرافئ الأوكرانية على الرغم من وجود ألغام رصد عدد منها بالقرب من الساحل التركي.

وأكدت وسائل الإعلام الأوكرانية أن «الأمم المتحدة وأوكرانيا» ستشاركان في المناقشات، الأربعاء ، لكن السفارة الأوكرانية في أنقرة نفت أي اتصال بين السفير فاسيل بودنار ولافروف.

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