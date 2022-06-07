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لافروف يصل تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 08:42 مساء
لافروف يصل تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
لقاء سابق بين لافروف وتشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة إنشاء ممرات بحرية تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على ما افادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وبحسب الوكالة فإنه من المقرر أن يلتقي لافروف، غدًا الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بمقر وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة.

تركيا وروسيا تناقشان تصدير الحبوب الأوكرانية والأوضاع في شمال سورية
وأجرى وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم اتصالًا هاتفيًا، ناقشا خلاله الأوضاع في سورية وكذلك الممرات البحرية الآمنة لتصدير الحبوب من أوكرانيا وذلك قبيل محادثات وزيري الخارجية في البلدين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية نقلته «رويترز».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه أبلغ نظيره الروسي خلال الاتصال الهاتفي أن تركيا سترد على التحركات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في شمال سورية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه أنقرة لإجراء محادثات مع موسكو قبل هجوم متوقع في المنطقة.

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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار قال لشويغو إن «الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الذي تحقق في المنطقة ستلقى الرد المناسب، كما أن وجود إرهابيين في المنطقة أمر غير مقبول»، مشيرة إلى أن أكار «ذكر أيضًا بضرورة الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن هذه المسألة».

وذكرت وزارة الدفاع التركية إن أكار وشويغو وضعا تقييمًا «لجميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن الشحن الآمن للحبوب ودوار الشمس والمنتجات الزراعية الأخرى». وذلك بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي إلى توقف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.

عملية عسكرية تركية مرتقبة شمال سورية
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قبل أسبوعين، عزم بلاده على شن هجمات عسكرية جديدة في شمال سورية خلال الأيام المقبلة ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. 

وترى تركيا أنه يتعين عليها التحرك شمال سورية لأن الولايات المتحدة وروسيا نكثتا بوعودهما بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية 30 كيلومترًا من الحدود بعد الهجوم التركي العام 2019، مشيرة إلى زيادة في الهجمات التي تنطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب، بحسب «رويترز».

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