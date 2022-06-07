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اليابان تطلب من السائحين الأجانب ارتداء الكمامات والاشتراك في خدمة للتأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 02:52 مساء
اليابان تطلب من السائحين الأجانب ارتداء الكمامات والاشتراك في خدمة للتأمين الصحي
أحد اليابانيين مرتديا الكمامة في شارع بالعاصمة طوكيو، (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت الحكومة اليابانية، الثلاثا، أنها ستطلب من السائحين الأجانب، ارتداء الكمامات والاشتراك في خدمة للتأمين الصحي لتغطية نفقات العلاج، حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن تستأنف فيه اليابان استقبال الزائرين، على مراحل اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

توجيهات لشركات السفر والفنادق
ووفقًا لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أعدت وزارة السياحة توجيهات لشركات السفر والفنادق قبل استئناف استقبال الزوار يوم الجمعة المقبل، لغرض السياحة.

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سيقتصر الدخول في البداية على المجموعات السياحية رفقة مرشدين، من 98 دولة ومنطقة تعد أقل خطرًا فيما يتعلق بالعدوى، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.

وقال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، تيتسو سايتو، في مؤتمر صحفي إن «استيعاب التوجيهات والالتزام بها سيؤدي إلى الاستئناف السلس للسياحة الوافدة وتوسيع نطاقها».

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