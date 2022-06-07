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المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض ترفع مستوى التحذير من «جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 02:07 مساء
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض ترفع مستوى التحذير من «جدري القرود»
جدري القرود (الإنترنت)
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رفعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مستوى التحذير من جدري القرود، وأوصت المسافرين بارتداء الكمامات أثناء رحلاتهم، مع الإشارة إلى أن القلق بشأن العدوى لا يصل إلى مستوى وباء كورونا.

وتتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الإنفلونزا، ولكن المريض يصاب بعد ذلك بطفح جلدي مؤلم وبثور وتضخم في الغدد الليمفاوية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض للمرة الأولى، بين خمسة إلى 21 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

- أكثر من 700 إصابة بجدري القرود عالميا و21 في الولايات المتحدة

ونقلت جريدة نيويورك «ديلي نيوز»، عن المراكز الأميركية، أنه جرى تسجيل حالات جدري القرود في جميع قارات العالم، ما عدا القارة القطبية الجنوبية.

تسجيل حالات إصابة بين رجال يمارسون الشذوذ
وأفادت المراكز الأميركية، بأنه جرى تسجيل حالات إصابة بين الرجال الذين يمارسون الشذوذ، كما جرى تسجيل إصابات لأشخاص يعيشون في منزل واحد مع شخص مصاب.

وأشار الخبراء إلى أن الأعراض تتشابه مع عدد من الأمراض، التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي، وأن الأعداد الحقيقية لإصابات جدري القرود من الممكن أن تكون أعلى.

وسجلت المراكز 31 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة، حتى بعد ظهر أمس الإثنين، وسجلت واشنطن العاصمة أول إصابة بها بجدري القرود يوم الأحد.

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