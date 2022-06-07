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تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 يونيو 2022, 12:27 مساء
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طائرات حربية كورية جنوبية وأميركية في أجوء كوريا الجنوبية, صورة وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التقطت في 7 يونيو 2022. (أ ف ب)
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أرسلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، طائرات حربية، تشمل مقاتلات شبح للتحليق فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، الثلاثاء، في استعراض جديد للقوة بعد اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية أخيرا، بحسب سول.

وشكّلت 16 طائرة حربية كورية جنوبية، بينها مقاتلات شبح من طراز «إف-35»، وأربع طائرات أميركية من طراز «إف-16» سربا هجوميا فوق بحر الغرب المعروف أيضا باسم البحر الأصفر، «للرد على تهديدات العدو»، وفق ما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة التابعة لسول، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأضاف البيان أن الحلفاء «استعرضوا قدرتهم القوية ورغبتهم في الرد سريعا وبدقة على أي استفزاز من كوريا الشمالية».

وتأتي المناورات الجوية التي شاركت فيها حوالى 20 طائرة حربية بعد يوم على إطلاق البلدين الحليفين ثمانية صواريخ بالستية في بحر اليابان، غداة اختبارات أسلحة قامت بها بيونغ يانغ الأحد، أطلقت خلالها ثمانية صواريخ قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة في غضون 30 دقيقة، في أحد أكبر الاختبارات في تاريخها، بحسب محللين.

سلسلة تجارب أسلحة
وأجرت الدولة المسلحة نوويا هذا العام، سلسلة تجارب أسلحة في تحد للعقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بكامل مداه لأول مرة منذ العام 2017.

ويحذّر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون، منذ أسابيع من أن نظام كيم جونغ أون يستعد لإجراء اختبار نووي جديد.

وحذّرت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، التي تزور سول لثلاثة أيام من رد «سريع وقوي»، إذا مضت بيونغ يانغ قدما في ما سيكون سابع اختبار من نوعه تجريه.

- سول وواشنطن تطلقان صواريخ بالستية ردا على بيونغ يانغ

وقالت للصحفيين، بعدما اجتمعت مع نظيرها الكوري الجنوبي إن «أي اختبار نووي سيشكل انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي»، مشددة على أن العالم بأسره سيرد «بشكل قوي وواضح»، مضيفة «نحن في حالة استعداد».

الولايات المتحدة ما زالت ترغب في الانخراط في حوار مع كوريا الشمالية
ولفتت شيرمان إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ترغب في الانخراط في حوار مع كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن «لا نوايا عدائية» لدى واشنطن تجاه بيونغ يانغ.

وتعد مناورات الثلاثاء الجوية ثالث استعراض قوة من هذا النوع من البلدين الحليفين في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المتشدد حيال جارة بلاده يون سوك-يول.

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