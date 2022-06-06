إضافة 61 شخصية أميركية بارزة لقائمة الممنوعين من دخول روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت موسكو، اليوم الإثنين، توسيع قائمة الحظر المفروضة على أميركيين لمنعهم من دخول الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها أضافت 61 أميركيًا لقائمة الممنوعين من دخول البلاد، من بينهم وزيرة الطاقة جنيفر أومالي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

إجراء روسي ردًا على عقوبات واشنطن

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي «ردًا على العقوبات الأميركية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، وكذلك ممثلي مجال الأعمال».

- روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

ونوهت إلى أن بين المحظورين رؤساء شركات صناعية عسكرية، ومنصات إعلامية ووكالات للتصنيف الائتماني، ومسؤولين عن شركات بناء الطائرات والسفن.

كما شملت القائمة مدير مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، ومساعد الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية براين ديز، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي مايكل دونولين، وآخرين.