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الولايات المتحدة تأمر بمصادرة طائرتين يملكهما الروسي الثري أبراموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 07:28 مساء
الولايات المتحدة تأمر بمصادرة طائرتين يملكهما الروسي الثري أبراموفيتش
رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش. (الإنترنت)
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أمرت وزارة العدل الأميركية الإثنين بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش، مشيرة إلى أنهما استُخدمتا في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في وثائق قضائية إن الطائرتين، وهما بوينغ 787-8 دريملاينر وغالفس تريم جي650 إي آر النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أميركية على التصدير، وفق «فرانس برس».

مصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي 
وقرر الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من الأوليغارش الروس (أي الطبقة الثرية النافذة) في آخر حزمة عقوبات تستهدف الروس الذين ترى بروكسل أنهم يدعمون غزو أوكرانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيان.

وسيضاف أبراموفيتش، مالك نادي «تشيلسي» لكرة القدم، وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد الذين يمكن أن تتم مصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي (بما يشمل اليخوت والمنازل الفخمة)، ويحظر عليهم دخول دول التكتل، وفق الدبلوماسيين.

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وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا أيدوا غزو موسكو لأوكرانيا، وفقا لوكالة «فرانس برس». وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتيْ دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

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