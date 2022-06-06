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استبعاد كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من قمة الأميركتين.. ورئيس المكسيك يتغيب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 05:16 مساء
استبعاد كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا من قمة الأميركتين.. ورئيس المكسيك يتغيب
أعلام الدول في قمة سابقة للأميركتين. (الإنترنت)
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أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه لن يشارك في «قمة الأميركتين» التي تفتتح الإثنين في لوس أنجليس؛ لاستبعاد الولايات المتحدة دولًا معينة منها، في إشارة إلى كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. 

وقال للصحفيين: «لن أحضر القمة لأن لم تُدع إليها كل دول أميركا. أؤمن بضرورة تغيير السياسة التي تم فرضها منذ قرون: الإقصاء». ورئيس المكسيك، وهو أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، هدد منذ أسابيع بعدم المشاركة في القمة إذا استبعدت الولايات المتحدة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، وهو ما ألمحت إليه إدارة الرئيس جو بايدن.

استبعاد كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا
ولن تدعُ الولايات المتحدة كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا إلى قمة الأميركتين التي ينظمها الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع في لوس أنجليس، حسبما أكد مسؤول أميركي الإثنين.

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وقال المسؤول: «لا يزال لدى الولايات المتحدة تحفظات بشأن عدم توافر مجال للديمقراطية ولاحترام حقوق الإنسان» في الدول الثلاث، مؤكدًا أنه «نتيجة لذلك، فإن كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لن تدع للمشاركة في هذه القمة».

منطقة آمنة ومن الطبقة المتوسطة وديمقراطية
وذكر كبير مستشاري البيت الأبيض في شؤون أميركا اللاتينية، خوان غونزاليز، للصحفيين أن بايدن يخطط لـ«تقديم رؤية عن منطقة آمنة ومن الطبقة المتوسطة وديمقراطية» وهو أمر يصب «بشكل جوهري في مصلحة الأمن القومي الأميركي».

ويتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي، خلال القمة، خطوات ترتبط بالتعاون الاقتصادي ومكافحة وباء «كوفيد» والتغير المناخي، بحسب غونزاليز.

التعاون الإقليمي 
كما يأمل بايدن بالتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الإقليمي في قضية لطالما واجهت انتقادات من الحزب الجمهوري هي الهجرة. ويزداد عدد المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى وهايتي الساعين لدخول أراضي الولايات المتحدة هربًا من الفقر والعنف في بلدانهم.

وفشلت إدارة بايدن حتى الآن في الوفاء بوعدها القاضي باتباع سياسة هجرة محدثة، تريدها أن تكون أكثر إنسانية من تلك التي طُبقت خلال ولاية سلفه دونالد ترامب.

انحسار أميركي
وضمن بايدن حضور رؤساء بارزين آخرين بينهم الأرجنتيني المعروف بميله إلى تيار اليسار ألبرتو فرنانديز، ونظيره البرازيلي اليميني المتشدد غايير بولسونارو. وأشار مدير برنامج أميركا اللاتينية في «مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين» بنجامن غيدان، إلى أن غياب لوبيز أوبرادور سيحدث «فجوة كبيرة».

وذكر غيدان أن التهديد بالمقاطعة كان «حبكة ثانوية مؤسفة حقًا قبيل القمة لأنها استنزفت طاقة دبلوماسية أميركية هائلة».

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