ارتفاع حصيلة انهيار مبنى «متروبول» في غرب إيران إلى 41 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت حصيلة انهيار مبنى في جنوب غرب إيران عتبة الأربعين قتيلا، الإثنين، وفق مسؤول محلي، مع تواصل انتشال الجثث بعد أسبوعين من وقوع كارثة هي من الأسوأ في البلاد في الأعوام الأخيرة.

انهار في 23 مايو، قسم كبير من مبنى «متروبول» المكون من عشر طبقات في آبادان، إحدى المدن الرئيسية في محافظة خوزستان. وعلى إثر الحادث، شهدت المدينة ومناطق عدة في الجمهورية الإسلامية، تحركات تضامنية مع عائلات الضحايا واحتجاجات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة وسط شبهات فساد وعدم كفاءة، وفق «فرانس برس».

41 قتيلا بعد العثور على ثلاث جثث

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن حاكم آبادان، إحسان عباس بور، قوله إن «عدد ضحايا حادث متروبول وصل إلى 41 بعد العثور على ثلاث جثث وتحديد هويتها». وكانت الحصيلة الأحدث التي قدمها عباس بور الأحد، وصلت إلى 38 قتيلا.

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وشدد المسؤول المحلي على أن «فرق الإنقاذ تواصل محاولة العثور على آخرين ... تحت الأنقاض»، من دون أن يحدد عدد الذين ما زالوا مفقودين. ودفع انهيار المبنى المئات في آبادان ومدن أخرى من خوزستان، إضافة إلى مدن في وسط إيران وغربها، للنزول إلى الشوارع في تحركات مسائية حدادا على الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم، وللمطالبة بالمحاسبة.

انهيار مبنى «بلاسكو»

وأكد القضاء المحلي توقيف 13 شخصا بينهم رئيس بلدية آبادان الحالي ورئيسا بلدية سابقان للمدينة، بشبهة «مسؤوليتهم» عن المأساة. من جهته، أشار نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، صولت مرتضوي، إلى أن «الأجزاء الباقية من المبنى سيتم هدمها بالكامل» بعد انتهاء أعمال سحب الجثث من تحت الأنقاض.

أعاد انهيار المبنى في آبادان إلى الأذهان حادثة وقعت مطلع العام 2017، تمثلت بانهيار مبنى «بلاسكو» في وسط العاصمة الإيرانية، وهو مركز تجاري يعود تاريخه إلى أوائل الستينيات.

انهار المبنى المؤلف من 15 طبقة بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 22 شخصا بينهم 16 من عناصر الإطفاء.