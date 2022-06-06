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تقرير: شنغهاي تستأنف رحلاتها الجوية إلى 20 مدينة صينية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 03:35 مساء
تقرير: شنغهاي تستأنف رحلاتها الجوية إلى 20 مدينة صينية
حافلة لنقل سكان خلال إغلاق مفروض في شنغهاي. (الإنترنت)
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استأنفت شنغهاي رحلات جوية إلى 20 مدينة صينية، من بينها بكين وداليان، اعتبارا من اليوم الإثنين، وذلك بعد إعادة فتح المدينة تدريجيا عقب إغلاق دام شهرين بسبب تفشي كورونا.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، استنادا إلى تقارير لبوابة الأخبار الإلكترونية «eastday.com» أن مطاري شنغهاي تعاملا مع 66 رحلة ركاب محلية، و42 رحلة دولية خلال عطلة مهرجان قوارب التنين في نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- سلطات شنغهاي تحذر من عودة تفشي فيروس كورونا مع اكتشاف إصابات جديدة

وكان عدد رحلات الشحن والبريد في مطار «بودونغ»، الدولي في شنغهاي قريبا من المستوى الطبيعي خلال العطلة التي استغرقت ثلاثة أيام.

من ناحية أخرى، أعلن نائب مدير لجنة الصحة في شنغهاي، شاو داندان، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن شنغهاي أضافت ثلاث حالات جديدة من كورونا محلية، جرى اكتشافها خارج الحجر الصحي حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وحث شاو السكان على أخذ التطعيم في أسرع وقت ممكن، والأفضل أن يحصلوا على جرعة معززة بعد التطعيم الكامل.

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