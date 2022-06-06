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الكرملين يندد بالإغلاق «العدائي» للأجواء أمام طائرة لافروف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 01:01 مساء
الكرملين يندد بالإغلاق «العدائي» للأجواء أمام طائرة لافروف
لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع نظيره الأوكراني، 10 مارس 2022. (صورة من بث مباشر)
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نددت موسكو، الإثنين، بإجراءات وصفتها بأنها «عدائية»، قامت بها عدة دول أوروبية بعدما أجبر وزير الخارجية سيرغي لافروف، على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى صربيا، جراء إغلاق دول مجاورة مجالاتها الجوية أمامه.

وقال الناطق باسم الكرملين إن «أعمالا عدائية كهذه ضد بلدنا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معينة»، بينما أشار إلى أن موسكو وبلغراد ستحافظان على تواصلهما، بحسب وكالة «فرانس برس».

بدوره، اعتبر لافروف أن ما حصل «ما كان من الممكن تخيله»، مؤكدا أنه يمثل «حرمان دولة ذات سيادة من حق المضي قدما بسياستها الخارجية».

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