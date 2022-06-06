الحكم على بريطاني في العراق بالسجن 15 عاما لإدانته بتهريب آثار وتبرئة ألماني

القاهرة - بوابة الوسط

حكمت محكمة في بغداد، الإثنين، على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاما، فيما برأت ألمانيا عمره 60 عاما كان يحاكم في القضية ذاتها.

ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاما)، هي «الإعدام شنقا»، لكنه قرر تخفيضها إلى «السجن 15 عاما بسبب سن» المتهم، وأعلن محامي فيتون أنه سيستأنف القرار، بحسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، قرر القاضي إسقاط التهمة عن الألماني فولكار وولدمان (60 عاما) «لعدم وجود أدلة كافية».