الحزب المحافظ في بريطانيا يصوّت على سحب الثقة من جونسون

القاهرة - بوابة الوسط

يصوّت الحزب المحافظ، اليوم الإثنين، على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، بينما اعتبر ناطق باسمه أن التصويت سيمثّل فرصة لـ«طي الصفحة».

وقال رئيس «لجنة 1922»، المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين، غراهام برادي، إنه «تم تجاوز عتبة 15% من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ»، بحسب وكالة فرانس برس.

وتابع «بناء على القواعد القائمة، ستعقد جلسة التصويت بين الساعة 18,00 و20,00 (17,00 و19,00 ت غ) اليوم».

وأكد ناطق باسم «داونينغ ستريت»، أن التصويت سيمثّل فرصة لجونسون «لطي الصفحة والمضي قدما» للتركيز على قضايا أخرى.