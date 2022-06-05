Atwasat

مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 10:43 مساء
مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا
معدات عسكرية روسية مدمرة في خاركيف. (رويترز)
alwasat radio

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، بأن جنرالًا روسيًا قُتل في شرق أوكرانيا، وهو ما يزيد من الخسائر البشرية التي مُنيت بها موسكو في كبار الضباط.

ونشر مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق «تليغرام»، خبرًا مقتبضًا يفيد بمقتل الجنرال رومان كوتوزوف، دون مزيد من التفاصيل؛ لكن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي تعليق حتى الآن.

- المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن مقتل ثاني جنرال روسي قرب خاركيف

وتعتبر روسيا عدد الضحايا العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير، وفق وكالة «رويترز».

ميدانيًا، أكدت أوكرانيا في وقت سابق الأحد، أن قواتها باتت تسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد، والتي تشهد معارك طاحنة في إطار الهجوم الروسي على حوض دونباس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!

كاركاتير خيري - تواصل اجتماعي!
رسالة من نادال إلى جماهيره بعد التتويج بلقب «رولان غاروس» للمرة 14 في تاريخه

رسالة من نادال إلى جماهيره بعد التتويج بلقب «رولان غاروس» للمرة 14 في تاريخه
تونس تتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تونس تتعادل مع بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية

ليبيا تشارك في تأسيس اتحاد النقابات الموسيقية العربية
في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم

في ذكرى رحيل الزواوي.. فيلسوف أضحك الليبيين وأبكاهم
كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية

كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان
منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل القاعدة الدستورية

منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.. وأبرزها غياب بديل ...
كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - المواطن وصراع السلطة في ليبيا
كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي

كلمة السر في نجاح أي نظام غذائي
باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن

باشاغا: أجريت محادثات إيجابية مع كبار المسؤولين في واشنطن
وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي

وفاة طفل في بنغازي أصيب بشظايا مقذوف عشوائي
المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»

المشري: نرفض اتخاذ سرت مقرا للحكومة لأنها غير آمنة وبها مجموعات «فاغنر»
كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء

كاركاتير خيري - وعود حكومة الدبيبة وأزمة الكهرباء
مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا

مع 298 ضحية خلال 3 أشهر.. تحذير أممي من استمرار خطر الألغام في ليبيا
أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة

أحمد بللو: لجأت إلى المسرح لأني فقدت مصداقية الكلمة
رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب في إحباط المواهب

رئيس اتحاد الملاكمة لـ«الوسط»: نحتاج للدعم المادي.. و«الرياضة والأولمبية» السبب ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين ترفع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19» في بكين
الصين ترفع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19» في بكين
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع درجات الحرارة؟
لماذا تزداد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة مع ارتفاع ...
الرئيس النيجيري يطالب الحزب الحاكم بالتوصل إلى مرشح توافقي لخوض الانتخابات
الرئيس النيجيري يطالب الحزب الحاكم بالتوصل إلى مرشح توافقي لخوض ...
«الدفاع الأوكرانية»: نحتاج لمساعدة غربية «منتظمة» وليس شحنات أسلحة «ظرفية»
«الدفاع الأوكرانية»: نحتاج لمساعدة غربية «منتظمة» وليس شحنات ...
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا
سقوط ضحايا في إطلاق نار داخل كنيسة بكاليفورنيا...
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية
روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك ......
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف
بعد إغلاقها 3 أشهر.. واشنطن تعيد فتح سفارتها في كييف...
المزيد
مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا
مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا...
الملكة إليزابيث تطل على شرفة باكنغهام في اليوم الأخير من احتفالات اليوبيل
الملكة إليزابيث تطل على شرفة باكنغهام في اليوم الأخير من ......
بعد ساعات من مجزرة فيلادلفيا بأميركا.. قتلى وجرحى في تينيسي
بعد ساعات من مجزرة فيلادلفيا بأميركا.. قتلى وجرحى في تينيسي...
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
«الدفاع الأوكرانية»: نحتاج لمساعدة غربية «منتظمة» وليس شحنات أسلحة «ظرفية»
«الدفاع الأوكرانية»: نحتاج لمساعدة غربية «منتظمة» وليس شحنات......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط