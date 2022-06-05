مقتل جنرال روسي في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأحد، بأن جنرالًا روسيًا قُتل في شرق أوكرانيا، وهو ما يزيد من الخسائر البشرية التي مُنيت بها موسكو في كبار الضباط.

ونشر مراسل التلفزيون الحكومي ألكسندر سلادكوف على تطبيق «تليغرام»، خبرًا مقتبضًا يفيد بمقتل الجنرال رومان كوتوزوف، دون مزيد من التفاصيل؛ لكن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي تعليق حتى الآن.

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وتعتبر روسيا عدد الضحايا العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير، وفق وكالة «رويترز».

ميدانيًا، أكدت أوكرانيا في وقت سابق الأحد، أن قواتها باتت تسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد، والتي تشهد معارك طاحنة في إطار الهجوم الروسي على حوض دونباس.