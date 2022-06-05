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الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 08:18 مساء
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
ضربات طالت السكك الحديدية في كييف في أبريل الماضي (أ ف ب)
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أكدت أوكرانيا، الأحد، أن قواتها باتت تسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد والتي تشهد معارك طاحنة في إطار الهجوم الروسي على حوض دونباس.

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في مقابلة بُثّت على منصات التواصل الاجتماعي إن «قواتنا المسلحة طهّرت نصف هذه المدينة الصناعية من القوات الروسية»، مضيفًا أن «نصف المدينة بات تحت سيطرة قواتنا الدفاعية»، وفق «فرانس برس».

 موسكو ستستهدف مواقع جديدة
في المقابل، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد من أن موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك بعد ساعات على وقوع عدة انفجارات في كييف. 

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ونقلت وكالات إخبارية روسية عن بوتين قوله إنه في حال تم تسليم صواريخ إلى أوكرانيا «فسنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن»، من دون أن يحدد الأهداف التي يتحدث عنها. 

تزوّيد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطوّرة
وتأتي تصريحات بوتين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة. وأفاد مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق الأحد بأن صواريخ روسية استهدفت مواقع بنى تحتية مرتبطة بشبكة السكك الحديدية، في ضربات تعد الأولى من نوعها في كييف منذ 28 أبريل.

وذكرت روسيا أنها دمرت في هذه الضربات دبابات قدمتها دول في أوروبا الشرقية إلى أوكرانيا. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف إن «صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز «تي-72» قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى كانت في الحظائر».

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