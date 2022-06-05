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كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 12:55 مساء
كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية
شاشة تعرض نشرة إخبارية تتخللها مشاهد من الأرشيف لتجرية صاروخية كورية شمالية في محطة للقطارات في سول, 5 ونيو 2022. (أ ف ب)
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أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، ثمانية صواريخ بالستية في المياه قبالة ساحلها الشرقي، غداة تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأميركي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة أيام.

وقالت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية: «رصد جيشنا إطلاق ثمانية صواريخ بالستية قصيرة المدى انطلاقًا من قطاع سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي»، في إشارة إلى بحر اليابان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأُجريت عمليات الإطلاق هذه في إطار زمني مدته 30 دقيقة، وقطعت الصواريخ مسافة 110 إلى 670 كلم على ارتفاعات متفاوتة بلغ أقصاها 90 كلم، وفق هيئة الأركان الكورية الجنوبية.

وتيرة غير مسبوقة في إطلاق الصواريخ
وقالت طوكيو إن الصواريخ أُطلقت من مواقع عدة، مضيفة أن بيونغ يانغ أجرت تجارب صواريخ «بوتيرة غير مسبوقة» هذا العام.

وقال وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي، «يمكننا القول إن إطلاق صواريخ بأعداد كبيرة من ثلاثة مواقع على الأقل في إطار زمني قصير كهذا غير اعتيادي»، مؤكدًا أن كوريا الشمالية أطلقت ستة صواريخ على الأقل. وأضاف: «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».

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تأتي عمليات الإطلاق الجديدة بعد ثلاثة أيام على تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي، بمشاركة حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريغان» العاملة بالطاقة النووية.

وكانت هذه أول مناورات مشتركة بين البلدين منذ أن تولى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول منصبه، أوائل مايو الماضي، واعدًا بسياسة أكثر حزمًا تجاه بيونغ يانغ، وأول مناورات تشارك بها حاملة طائرات منذ نوفمبر 2017.

استعداد لعملية غزو
وتحتج كوريا الشمالية منذ فترة طويلة على هذه التدريبات التي تعتبرها بمثابة استعداد لعملية غزو.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إن هذه «التدريبات عززت عزم البلدين على الرد بحزم على أي استفزاز كوري شمالي، وفي الوقت نفسه إظهار التزام الولايات المتحدة بتوفير ردع واسع النطاق».

وقال الباحث في معهد آسان للدراسات السياسية، غو ميونغ-هيون، إن العدد الكبير غير المعتاد من الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية دفعة واحدة، يُعتبر إلى حد كبير ردًا على هذه التدريبات.

وأضاف لوكالة «فرانس برس»، «يبدو أنهم أطلقوا ثمانية صواريخ لأن حجم المناورات المشتركة زاد في نظرهم».

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