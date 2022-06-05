مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 300 جراء حريق اندلع بمخزن للمستوعبات في بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 34 شخصًا على الأقل جراء حريق لا يزال مشتعلًا، أدى إلى انفجار كيميائي ضخم، الأحد، في منشأة لتخزين مستوعبات الشحن في بنغلادش، وفق مسؤولين.

والحصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخص، بعضهم في حال خطرة، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثًا لم يجر انتشالها بعد في المنشأة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاغونغ، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء الصحفيين.

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وقال كبير الأطباء في المنطقة، إلياس تشودري، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن حصيلة الضحايا بلغت 34 قتيلًا و«أكثر من 300 مصاب».

صحفيون بين المصابين

وأشار إلى أن من بين هؤلاء صحفيين عدة، كانوا يغطون الحدث عبر خاصية البث المباشر على «فيسبوك».

وقال أحد المتطوعين للصحفيين: «لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث».

وأوضح قائد الشرطة المحلية في شيتاغونغ، أنور حسين، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن بين المصابين 40 عامل إطفاء على الأقل وعشرة شرطيين، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى تضم خمسة عمال إطفاء.